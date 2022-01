**Quirinale: Renzi, 'non credo a Mattarella bis, 27 gennaio avremo Capo Stato'** (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Scommetto che il 27 gennaio avremo un Presidente della Repubblica o una Presidente della Repubblica. Non credo all'ipotesi del Mattarella bis, va contro i suoi desiderata e la corretta interpretazione del Presidente della Repubblica". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di Metropolis live su Repubblica tv. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Scommetto che il 27un Presidente della Repubblica o una Presidente della Repubblica. Nonall'ipotesi delbis, va contro i suoi desiderata e la corretta interpretazione del Presidente della Repubblica". Lo ha affermato Matteo, ospite di Metropolis live su Repubblica tv.

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, Renzi a La7: “Salvini propone un governo di leader di partito? La sua idea non è sbagliata ma io ho già… - fattoquotidiano : BERLUSCONI AL QUIRINALE? NO, GRAZIE Trentunesima puntata. “Pagò Cosa Nostra” - Il Patto del Nazareno fra B. e Matte… - Giornaleditalia : #quirinalesilvioberlusconimatteosalvini Quirinale, Salvini finge su Berlusconi e tratta con Renzi. Pure Gianni Lett… - TV7Benevento : **Quirinale: Renzi, 'possibile far votare anche positivi'**... - TV7Benevento : Quirinale: Renzi, 'M5S ago bilancia se fossero uniti'... -