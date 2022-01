Quebec, una tassa per chi non si vaccina (Di giovedì 13 gennaio 2022) «Chi si rifiuta di farsi vaccinare porta un onere finanziario al personale ospedaliero e al Quebec», ha spiegato il premier Legault. «Il 10% della popolazione non può gravare sul 90%» Leggi su vanityfair (Di giovedì 13 gennaio 2022) «Chi si rifiuta di farsire porta un onere finanziario al personale ospedaliero e al», ha spiegato il premier Legault. «Il 10% della popolazione non può gravare sul 90%»

Advertising

Quinta00876879 : RT @Satiraptus: Nel #Quebec, in Canada, annunciata tassa per i #novax. Pur di non ricevere una punturina sul braccio, si prendono una trave… - CordioliMirco : RT @cris_cersei: 'I non vaccinati sono un peso per i vaccinati' ha dichiarato il primo ministro del Quebec in una conferenza stampa. Nazis… - CarlottaMarche7 : RT @cris_cersei: 'I non vaccinati sono un peso per i vaccinati' ha dichiarato il primo ministro del Quebec in una conferenza stampa. Nazis… - Satiraptus : Nel #Quebec, in Canada, annunciata tassa per i #novax. Pur di non ricevere una punturina sul braccio, si prendono u… - benedetto49 : Québec: multe salate ai No-Vax Si tratta di una vera e propria tassa, introdotta dal governo locale per finanziare… -