Peste suina | cresce l’allarme sui cinghiali infetti | Piemonte e Liguria vietano la caccia in 114 comuni

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo quanto successo in Germania e nell’Est Europa. E con l’aumento dei casi, specie nell’Alessandrino,prende piede anche da noi: laè arrivata in Italia, “entrando” da. Non a caso, allora, i, 78si e in 36 liguri, le amministrazioni locali tramite un’ordinanza emanata dopo la registrazioni di nuovi casi dicolpiti dal virus, hanno vietato lain 114 centri. Una sospensione dell’attività venatoria in vigore fino al 31 gennaio. Una situazione in progressiva evoluzione e in costante monitoraggio. Su cui oggi si è espresso anche il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini. Che a riguardo, all’Adnkronos, ha affidato diversi spunti di riflessione sul ...