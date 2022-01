Pd | Alemanni-Marinone | scritte ignobili su murales Falcone-Borsellino

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma – “Le scellerateapparse suldia Piazza Bologna sono un insulto alla memoria e alla storia dell’Italia. Ci auguriamo sia fatta subito chiarezza e siano individuati i responsabili di questo ignobile gesto”. Così in un comunicato i consiglieri dem in Campidoglio Andreae Lorenzo. “La memoria non può essere cancellata, la mafia esiste e quanto accaduto nella storia va tramandato alle nuove generazioni, non solo per il ricordo di ciò che è stato, ma per ciò che non deve più accadere. Tutti dobbiamo essere testimoni di legalità e giustizia. Roma non dimentica”, concludono i consiglieri. (Agenzia Dire)