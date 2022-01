Pattinaggio artistico oggi | Europei 2022 | orari 13 gennaio | programma | tv | streaming | italiani in gara | ordini di entrata

Advertising

zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Europei 2022 in DIRETTA: corto donne e libero delle coppie in tempo reale -… - Esterin62237731 : RT @roseohara78: Anastasia Mishina e Aleksandr Gallyamov conquistano la prima posizione, dopo lo short program, al campionato Europeo di pa… - roseohara78 : Anastasia Mishina e Aleksandr Gallyamov conquistano la prima posizione, dopo lo short program, al campionato Europe… - sportface2016 : #Pattinaggio #Europei Quarto posto per la coppia azzurra #Ghilardi - #Ambrosini dopo lo short program a Tallinn - RenataSindaco : RT @fisritalia: Dopo le feste riprende l’attività federale del #pattinaggio artistico. I migliori atleti delle Coppie Artistico e Coppie Da… -

I nostri portacolori sono ottimi quarti con 62.76 punti (33.62 per la parte tecnica, 30.14 per i components), a meno di due punti dal personal best siglato due mesi fa agli Internazionali di Francia (...Gli Europei di Tallinn cominciano nel segno della Russia, con due gare dagli altissimi contenuti tecnici. Anche nel corto delle coppie di, come già in quello maschile che ha aperto la rassegna estone, è tripletta. E all'appello mancano ancora le donne (giovedì la prima parte di gara), dominatrici nel Vecchio Continente come ...Si alza l'asticella al Tondiraba Ice Hall di Tallinn (Estonia), impianto sportivo pronto a ospitare il secondo giorno di competizioni ai Campionati Europei 2022 di pattinaggio artistico che, come vedr ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Europei 2022 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Tallinn (Est ...