Obbligo vaccinale, cosa cambia per consenso informato e risarcimenti: modulo, firma e cosa succede in caso di danni gravi (Di giovedì 13 gennaio 2022) Obbligo vaccinale. L’introduzione dell’Obbligo vaccinale per i soggetti con più di 50 anni ha generato una serie di dibattiti più o meno formali, più o meno civili. E, al di là degli aspetti che riguardano le sanzioni, un altro argomento è fonte di dubbi e perplessità oggi: quello del consenso informato. Prima che l’Obbligo per questa fascia di età entrasse in vigore, tutti i vaccinanti firmavano il modulo relativo al consenso informato, ora che c’è l’abbiglio però ci si chiede se questa firma abbia ancora valore e quali effetti ci siano. A rispondere a questa domanda, tra i vari esperti, anche Fabio Giglioni, professore ordinario di Diritto della salute all’università Sapienza di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 gennaio 2022). L’introduzione dell’per i soggetti con più di 50 anni ha generato una serie di dibattiti più o meno formali, più o meno civili. E, al di là degli aspetti che riguardano le sanzioni, un altro argomento è fonte di dubbi e perplessità oggi: quello del. Prima che l’per questa fascia di età entrasse in vigore, tutti i vaccinantivano ilrelativo al, ora che c’è l’abbiglio però ci si chiede se questaabbia ancora valore e quali effetti ci siano. A rispondere a questa domanda, tra i vari esperti, anche Fabio Giglioni, professore ordinario di Diritto della salute all’università Sapienza di ...

Advertising

Adnkronos : #Vaccinoobbligatorio over 50, #Crisanti: 'Ipocrisia, non serve a niente'. - ladyonorato : Austria, slitta di due mesi l'obbligo vaccinale. Gli asseriti “problemi tecnici” sono in realtà i rilievi critici d… - GuidoDeMartini : ?? #NoObbligoVaccinale ?? Nonostante l’obbligo vaccinale per gli over 50, in pochissimi si piegano al ricatto. LA L… - Sofiakolins : RT @Anto75uk: BRASILE ???? MANIFESTAZIONE DI PROTESTA CONTRO L'OBBLIGO VACCINALE E IL GREEN PASS. ESPOSTE LE FOTO DELLE VITTIME DEI VACCINI… - Mikepub1 : RT @InvictusNon: @piersar62 Il ricatto vaccinale è un atto criminale: denunciamo il Governo Draghi. - Avv. Marco Mori: -