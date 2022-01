Milan-Genoa, gol di Ostigard di testa: la difesa rossonera dorme sull’angolo (VIDEO) (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il VIDEO del gol di Ostigard in Milan-Genoa di Coppa Italia: la difesa rossonera dorme sul calcio d’angolo e il difensore del Grifone, oggi schierato da titolare, porta subito avanti la squadra rossoblu. Ecco dunque in alto il VIDEO del gol sorprendente degli ospiti a San Siro, complice anche una brutta disposizione su corner dei ragazzi di Pioli. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ildel gol diindi Coppa Italia: lasul calcio d’angolo e il difensore del Grifone, oggi schierato da titolare, porta subito avanti la squadra rossoblu. Ecco dunque in alto ildel gol sorprendente degli ospiti a San Siro, complice anche una brutta disposizione su corner dei ragazzi di Pioli. SportFace.

Advertising

PietroMazzara : Prove di formazione anti #Genoa per il #Milan: in porta #Maignan, in difesa turno di riposo per Florenzi con Tomori… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - Ema_Gugnali99 : @bornacmilan Il Genoa che per la prima volta di tutto il campionato, fa la partita della vita contro il Milan, I’m a Joke to you? - SOSFanta : ?? ULTIM’ORA – Emergenza Milan: #Tomori esce col #Genoa, infortunio al ginocchio ? -