Massimiliano Rosolino | chi è | età | carriera | ex moglie | Instagram | altezza | fidanzate | moglie | figli | vita privata

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche. Ma conosciamolo meglio!: chi è, età,nasce a Napoli l’11 luglio del 1978, da padre napoletano e madre australiana. Si è sempre dedicato allo sport, in particolare al nuoto fino a quando anche lui ha fatto l’esordio olimpico nel 1996, ai Giochi di Atlanta. Da allora si è conquistato 35 titoli nazionali.: chi è laha avuto una ...

Advertising

Aerdna3091 : #OggiEUnAltroGiorno #13Gennaio Affetti Stabili Massimiliano Rosolino, Natalia Titova, Romina Carrisi, Jessica Mor… - robgiannotti : RT @altrogiornorai1: I nostri #AffettiStabili oggi ?? Massimiliano Rosolino, Natalia Titova, @CarrisiRomina, @JessicaMorlacc1, @memo_remigi_… - CarrisiRomina : RT @altrogiornorai1: I nostri #AffettiStabili oggi ?? Massimiliano Rosolino, Natalia Titova, @CarrisiRomina, @JessicaMorlacc1, @memo_remigi_… - DiTopazio : RT @altrogiornorai1: I nostri #AffettiStabili oggi ?? Massimiliano Rosolino, Natalia Titova, @CarrisiRomina, @JessicaMorlacc1, @memo_remigi_… - altrogiornorai1 : I nostri #AffettiStabili oggi ?? Massimiliano Rosolino, Natalia Titova, @CarrisiRomina, @JessicaMorlacc1,… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimiliano Rosolino

Navigare veste l'ex campione di nuoto e personaggio pubblicocon il suo heritage tecnico - sartoriale italiano dallo stile minimale e trasversale per tutte le generazioni. Fra ...... Domenico Birretta, Rosario Bua, Domenico Cataldo, Benedetto Coglitore, Antonio Corona,... Domenica Rosaria Ricotta, Antonino Saverino, Rosario Scalici, Domenico Tranchina,Vasari,...Nel corso della sua carriera si è occupata di moltissimi temi, dalla moda alla cucina. Roberta Capua ha cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, partecipando e vincendo il concorso di be ...Il noto nuotatore, grande tifoso della squadra partenopea, ha detto la sua sul capitano Lorenzo Insigne, in procinto di volare in Canada a luglio.