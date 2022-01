Keanu Reeves svela chi sono le uniche celebrità a cui ha chiesto un autografo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Keanu Reeves, intervistato da Stephen Colbert questo mercoledì, ha rivelato i nomi delle celebrità a cui ha chiesto un autografo nel corso della sua carriera. Keanu Reeves ha rivelato i nomi delle due celebrità a cui ha chiesto un autografo durante un divertente round di "The Colbert Questionert" in occasione della sua apparizione di questo mercoledì al Late Show con Stephen Colbert. La star di Matrix Resurrections ha rivelato che il primo dei due era nientedimeno che Lou Reed dei Velvet Underground. "Ma non era per me, era per un amico, e Lou era cool a riguardo", ha ricordato Reeves, parlando del compianto rocker. "Lo fece su un piccolo pezzo di carta con una penna blu. Diceva solo, 'Lou Reed.'" La ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 gennaio 2022), intervistato da Stephen Colbert questo mercoledì, ha rivelato i nomi dellea cui haunnel corso della sua carriera.ha rivelato i nomi delle duea cui haundurante un divertente round di "The Colbert Questionert" in occasione della sua apparizione di questo mercoledì al Late Show con Stephen Colbert. La star di Matrix Resurrections ha rivelato che il primo dei due era nientedimeno che Lou Reed dei Velvet Underground. "Ma non era per me, era per un amico, e Lou era cool a riguardo", ha ricordato, parlando del compianto rocker. "Lo fece su un piccolo pezzo di carta con una penna blu. Diceva solo, 'Lou Reed.'" La ...

