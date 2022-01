Juventus, Arthur non convince: l’addio è vicinissimo (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’ex centrocampista del Barcellona, attualmente in forza alla Juventus, Arthur, è pronto a cambiare aria e dire addio alla Vecchia signora. Il mediano infatti non ha mai convinto del tutto ne Pirlo ne tanto meno Massimiliano Allegri ed è quindi pronto al trasferimento. Su di lui è forte l’interesse dell’Arsenal. Arthur piace molto a mister Arteta e potrebbe essere un rinforzo importante già da questa finestra di mercato. Stando alle prime indiscrezioni il giocatore brasiliano avrebbe già accettato un accordo di massima con il club della Premier League. Resta però da convincere la Juventus, nonostante Arthur non stia convincendo bisogna comunque trovare prima un sostituto. L’identikit di un possibile acquisto deve essere un mediano che riesca a spezzare il gioco e far ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’ex centrocampista del Barcellona, attualmente in forza alla, è pronto a cambiare aria e dire addio alla Vecchia signora. Il mediano infatti non ha mai convinto del tutto ne Pirlo ne tanto meno Massimiliano Allegri ed è quindi pronto al trasferimento. Su di lui è forte l’interesse dell’Arsenal.piace molto a mister Arteta e potrebbe essere un rinforzo importante già da questa finestra di mercato. Stando alle prime indiscrezioni il giocatore brasiliano avrebbe già accettato un accordo di massima con il club della Premier League. Resta però dare la, nonostantenon stiando bisogna comunque trovare prima un sostituto. L’identikit di un possibile acquisto deve essere un mediano che riesca a spezzare il gioco e far ...

romeoagresti : La traccia impostata dall’#Arsenal per #Arthur: prestito fino a giugno con ingaggio interamente pagato. Ma prima di… - DiMarzio : #Calciomercato @juventusfc | L'@Arsenal insiste per #Arthur e i bianconeri guardano a #LoftusCheek del @ChelseaFC - marcoconterio : ?? ??? L'#Arsenal ci prova per #Arthur della #Juventus. Nuovi contatti in queste ore, c'è l'ok di Mikel Arteta. Adess… - jonasov_ : RT @Nathan_Gr_: Quindi la #Juventus preferisce pagare 9 milioni annui ad #Allegri, ma perdere #DeLigt, #Kulusevski, #arthur e #dybala . E… - BastaPasquale : RT @Nathan_Gr_: Quindi la #Juventus preferisce pagare 9 milioni annui ad #Allegri, ma perdere #DeLigt, #Kulusevski, #arthur e #dybala . E… -