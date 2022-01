Juve, si apre una nuova pista per l’attacco: arriva dalla Spagna! (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo la sconfitta in Supercoppa è ancora più evidente come la Juventus abbia bisogno di rinforzi, specialmente in attacco. Secondo Tuttosport, viste le difficoltà nel percorrere le piste che portano ad Icardi e Vlahovic, il ds Cherubini sta preparando il terreno per l’acquisto di Maxi Gomez del Valencia. La Juve è intenzionata a portarlo a Torino solo con la formula del prestito, ma senza obbligo. Maxi Gomez, Valencia Maxi Gomez, 25enne uruguaiano, sarebbe un ottimo profilo “alla Mandzukic” per l’attacco bianconero. Il nove del Valencia è un lottatore, ha spirito di sacrificio e garantirebbe una presenza fissa nell’area avversaria. Non è un goleador infatti ha realizzato solo due gol in questa stagione, tuttavia ha molte corteggiatrici anche in Premier. Le qualità del giocatore sono note da anni nel calcio europeo ma ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo la sconfitta in Supercoppa è ancora più evidente come lantus abbia bisogno di rinforzi, specialmente in attacco. Secondo Tuttosport, viste le difficoltà nel percorrere le piste che portano ad Icardi e Vlahovic, il ds Cherubini sta preparando il terreno per l’acquisto di Maxi Gomez del Valencia. Laè intenzionata a portarlo a Torino solo con la formula del prestito, ma senza obbligo. Maxi Gomez, Valencia Maxi Gomez, 25enne uruguaiano, sarebbe un ottimo profilo “alla Mandzukic” perbianconero. Il nove del Valencia è un lottatore, ha spirito di sacrificio e garantirebbe una presenza fissa nell’area avversaria. Non è un goleador infatti ha realizzato solo due gol in questa stagione, tuttavia ha molte corteggiatrici anche in Premier. Le qualità del giocatore sono note da anni nel calcio europeo ma ...

