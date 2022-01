Grey’s anatomy senza fine, ci sarà la diciannovesima stagione: i dettagli (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’ABC ha annunciato che Grey’s anatomy verrà rinnovato per una nuova stagione: tutti i dettagli sul medical drama Il medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, una tirocinante di chirurgia nel Seattle Grace Hospital di Seattle. Nel 2007 ha dato vita ad uno spin-off, Private Practice, di cui è stata protagonista Kate Walsh nel ruolo di Addison Montgomery. In queste settimane si era parlato di una possibile chiusura definitiva della serie, arrivata alla sua diciottesima stagione. Fonte: InstagramPer fortuna, queste voci si sono poi rivelate false. La stessa protagonista, in realtà, sperava che lo sceneggiato giungesse al termine, chiedendo di “staccare la spina” alla serie. L’ABC però ha deciso di rinnovare il medical drama per un’altra ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’ABC ha annunciato cheverrà rinnovato per una nuova: tutti isul medical drama Il medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, una tirocinante di chirurgia nel Seattle Grace Hospital di Seattle. Nel 2007 ha dato vita ad uno spin-off, Private Practice, di cui è stata protagonista Kate Walsh nel ruolo di Addison Montgomery. In queste settimane si era parlato di una possibile chiusura definitiva della serie, arrivata alla sua diciottesima. Fonte: InstagramPer fortuna, queste voci si sono poi rivelate false. La stessa protagonista, in realtà, sperava che lo sceneggiato giungesse al termine, chiedendo di “staccare la spina” alla serie. L’ABC però ha deciso di rinnovare il medical drama per un’altra ...

greysloanbly : PERCHÉ HO MESSO # GREY'S ANATOMY STO MALE - dafnezampino : MI SENTO COME QUANDO HANNO FATTO MORIRE MARK SLOAN IN GREY’S ANATOMY. #doc #docnelletuemani2 - CloserToCris : Siete riusciti a far impallidire Shonda Rhimes e Grey’s anatomy #DocNelleTueMani2 - lucechentra : potremmo benissimo sostituire doc con la 19s di grey's anatomy tanto i dolori afflitti sono uguali - EbiBosio : @this_isme_22 Un colpo sl cuore! Ho smesso di vedere Grey’s Anatomy per molto meno. -