GF Vip 6, spoiler 14 gennaio: Soleil Sorge a rischio eliminazione, Delia Duran nuova concorrente (Di giovedì 13 gennaio 2022) Continua l'appuntamento con il GF Vip 6. Le anticipazioni inerenti alla puntata che andrà in onda in prima serata su Canale 5, venerdì 14 gennaio rivelano, che ci sarà spazio per una nuova eliminazione. A rischio, attualmente, vi è anche Soleil Sorge. L'influencer italo-americana ha perso lo scettro di preferita del pubblico. GF Vip 6, ci sarà una nuova eliminazione Gli spoiler inerenti alla 34esima puntata del GF Vip 6, in programma venerdì 14 gennaio 2022, rivelano che ci sarà spazio per una nuova eliminazione definitiva. A contendersi il posto in casa, attualmente, ci sono tre gieffine: Soleil Sorge, Carmen Russo e Federica Calemme.

