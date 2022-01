Furti e rapine agli anziani | sgominata la “banda dell’abbraccio” a Treviso

(Di giovedì 13 gennaio 2022)ladella “tecnica” aI Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dicon il coordinamento della Procura della Repubblica dihanno arrestato i componenti di unaspecializzata in: aggressioni in danno dicon la

I carabinieri di Treviso, con il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno arrestato un gruppo di cittadini romeni, accusati di essere gli autori di una quindicina di, scippi econ la tecnica dell'"abbraccio" ai danni di anziani. Gli episodi sono avvenuti la scorsa estate in diverse località del Nord Italia, con particolare frequenza nel Trevigiano,...Bullo a scuola e per strada,e pestaggi, fino alla prima rapina in banca, a 17 anni e molte ... ci siamo trovate ai poli opposti, io ero carabiniere, lui faceva, io sono stato bullizzato a ...Secondo le indagini della Procura, il 18enne e il 21enne si sarebbero mossi utilizzando una tecnica concordata. Il 18enne milanese è stato interrogato oggi da remoto dalla gip Ra ...(LaPresse) Colpivano con una frequenza di una rapina ogni tre giorni gli undici indagati arrestati questa mattina durante un'operazione congiunta di carabinieri e polizia. I reati contestati ...