Francia, i docenti si ribellano a Macron per la gestione della pandemia: sciopero massiccio (Di giovedì 13 gennaio 2022) La gestione della pandemia in Francia provoca quello che è già stato definito uno sciopero ”storico” della scuola di oggi, dove 11 sindacati su 13 si sono uniti per contestare la ”confusione” dei protocolli imposti dal ministro dell’Istruzione Jean-Michel Blanquer per far fronte all’emergenza coronavirus dopo il dilagare della variante Omicron. Secondo Le Figaro, allo sciopero ha aderito il 75 per cento degli insegnanti francesi della scuola primaria mentre metà delle scuole sarebbero chiuse. Si tratta di uno sciopero ”senza precedenti”, come ha detto il professore di Storia dell’Educazione Claude Lelièvre. E’ un messaggio di ”esasperazione” contro le politiche emergenziali del governo. Oltre ai protocolli imposti dal ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lainprovoca quello che è già stato definito uno”storico”scuola di oggi, dove 11 sindacati su 13 si sono uniti per contestare la ”confusione” dei protocolli imposti dal ministro dell’Istruzione Jean-Michel Blanquer per far fronte all’emergenza coronavirus dopo il dilagarevariante Omicron. Secondo Le Figaro, alloha aderito il 75 per cento degli insegnanti francesiscuola primaria mentre metà delle scuole sarebbero chiuse. Si tratta di uno”senza precedenti”, come ha detto il professore di Storia dell’Educazione Claude Lelièvre. E’ un messaggio di ”esasperazione” contro le politiche emergenziali del governo. Oltre ai protocolli imposti dal ...

