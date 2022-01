Fabrizio Corona, Giacomo Urtis: “L’ho amato come un fidanzato, è il mio uomo ideale” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Giacomo Urtis e Fabrizio Corona grazie alle dichiarazioni del gieffino sono finiti di nuovo sulla bocca di tutti, ma in pochi probabilmente si ricordano le parole che il chirurgo dei vip ha usato per lui nel 2018. Era dicembre di quell’anno, infatti, quando Giacomo Urtis, ospite da Lorella Boccia a Rivelo, ha parlato di Fabrizio Corona confessandolo di averlo amato “come un fidanzato”. “Provo per Fabrizio Corona un affetto immenso come se fosse un familiare o un fidanzato, da quando stava con Nina Moric io ero legato a lui, eravamo amici. Innamorato? Sono innamorato della figura di Fabrizio, è il mio ... Leggi su biccy (Di venerdì 14 gennaio 2022)grazie alle dichiarazioni del gieffino sono finiti di nuovo sulla bocca di tutti, ma in pochi probabilmente si ricordano le parole che il chirurgo dei vip ha usato per lui nel 2018. Era dicembre di quell’anno, infatti, quando, ospite da Lorella Boccia a Rivelo, ha parlato diconfessandolo di averloun”. “Provo perun affetto immensose fosse un familiare o un, da quando stava con Nina Moric io ero legato a lui, eravamo amici. Innamorato? Sono innamorato della figura di, è il mio ...

