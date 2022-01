Doc 2 – Nelle tue mani anticipazioni 20 gennaio: Riccardo fa soffrire Carolina (Di venerdì 14 gennaio 2022) Le anticipazioni di Doc 2 – Nelle tue mani riguardanti le trame del terzo e quarto episodio che andranno in onda il prossimo giovedì 20 gennaio in prime time su Rai 1, annunciano nuovi colpi di scena e sorprese che lasceranno a bocca aperta i telespettatori. In particolar modo, gli spoiler di questa seconda puntata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Scomparsa: anticipazioni puntata 18/12, replica Rai Doc – Nelle tue mani anticipazioni: Il ritorno di Luca Argentero Una Vita, anticipazioni dall’11 al 16 Giugno: Cayetana costruisce la scuola sulle tombe di German e Manuela Beautiful anticipazioni puntate americane: Douglas ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ledi Doc 2 –tueriguardanti le trame del terzo e quarto episodio che andranno in onda il prossimo giovedì 20in prime time su Rai 1, annunciano nuovi colpi di scena e sorprese che lasceranno a bocca aperta i telespettatori. In particolar modo, gli spoiler di questa seconda puntata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Scomparsa:puntata 18/12, replica Rai Doc –tue: Il ritorno di Luca Argentero Una Vita,dall’11 al 16 Giugno: Cayetana costruisce la scuola sulle tombe di German e Manuela Beautifulpuntate americane: Douglas ...

Advertising

RaiUno : 'Questo reparto è la nostra famiglia, dobbiamo difenderla.' ?? Doc nelle tue mani - Seconda stagione STASERA… - IlContiAndrea : Tutte le curiosità e le new entry di #DocNelleTueMani2 al via da stasera. #LucaArgentero: “Raccontiamo il trauma po… - Raiofficialnews : Torna il Dottor Andrea Fanti: @DOCNelleTueMani, la seconda stagione, da giovedì #13gennaio in prima visione su… - flamanc24 : RT @FQMagazineit: “Doc- Nelle Tue Mani”, tutte le curiosità e le new entry. Luca Argentero: “Raccontiamo il trauma post Covid in ospedale”… - paolsavocado : riccardo bonvegna x carolina fanti paper rings doc nelle tue mani 2 -