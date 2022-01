David Sassoli, camera ardente in Campidoglio: il Presidente Mattarella e Draghi aprono la sfilata di leader politici e big (Di giovedì 13 gennaio 2022) Diversi esponenti politici, leader e Big dei vari partiti, hanno voluto rendere omaggio stamattina alla camera ardente di David Sassoli in Campidoglio. Tra le istituzioni il primo ad entrare nella sala della Promotoca, accolto dal sindaco Roberto Gualtieri, è stato il capo dello Stato Sergio Mattarella, che si è fermato con la famiglia del Presidente dell’Europarlamento. Subito dopo è toccato a Mario Draghi e Roberto Fico. Ma in Campidoglio hanno voluto dare l’ultimo saluto a Sassoli anche Nicola Zingaretti e poi Giuseppe Conte, arrivato con Goffredo Bettini. Un attimo prima è stato Massimo D’Alema a mettersi ordinatamente in fila per esprimere il suo cordoglio alla moglie e ai figli ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 gennaio 2022) Diversi esponentie Big dei vari partiti, hanno voluto rendere omaggio stamattina alladiin. Tra le istituzioni il primo ad entrare nella sala della Promotoca, accolto dal sindaco Roberto Gualtieri, è stato il capo dello Stato Sergio, che si è fermato con la famiglia deldell’Europarlamento. Subito dopo è toccato a Marioe Roberto Fico. Ma inhanno voluto dare l’ultimo saluto aanche Nicola Zingaretti e poi Giuseppe Conte, arrivato con Goffredo Bettini. Un attimo prima è stato Massimo D’Alema a mettersi ordinatamente in fila per esprimere il suo cordoglio alla moglie e ai figli ...

Advertising

Open_gol : Vecchia conoscenza del mondo No Vax e No Green pass, Franzoni è stato denunciato dopo il suo video sulla morte di D… - EnricoLetta : I politici, anche quelli bravi, si dividono in due categorie: quelli che fanno politica accompagnando il corso dell… - sbonaccini : Infangano persino David Sassoli, persona colta, gentile e perbene come pochi, per proseguire la delirante narrazion… - PuoiFidarti : RT @lustefunu: David Sassoli, indagini e accertamenti su insulti No vax su Twitter | Sky TG24. Le buone notizie - apavo75 : RT @AriannadelNegr1: Poi arriva la @MonicaCirinna e fa la 'foto opportunity', immediatamente postata su FB, nella Camera Ardente di David S… -