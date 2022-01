“Con lei non posso lavorare”. Clamoroso su Barbara D’Urso, il rifiuto del collega tanto amico (Di giovedì 13 gennaio 2022) I telespettatori cominciano a sentire la sua mancanza, per quanto abbia risentito del ridimensionamento voluto da Mediaset mesi or sono, Barbara D’Urso per il momento resta un pilastro per il piccolo schermo ed il pubblico. Dopo essersi goduta le vacanze di Natale, lasciando Simona Branchetti al comando di Pomeriggio Cinque News, l’inarrestabile vamp è pronta a tornare nel suo studio e d’iniziare la nuova avventura con La pupa e il secchione. Ormai è ufficiale, com’era stato anticipato settimane fa, Barbara D’Urso esordirà alla conduzione de La pupa e il secchione 2022. La messa in onda dell’attesissimo e acclamato show è prevista per la prossima primavera. Sarà trasmesso, forse in diretta, su Italia 1. Chi farà parte del cast? Un vip tanto amato, ahimé, ha declinato l’offerta. O almeno questo ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 13 gennaio 2022) I telespettatori cominciano a sentire la sua mancanza, per quanto abbia risentito del ridimensionamento voluto da Mediaset mesi or sono,per il momento resta un pilastro per il piccolo schermo ed il pubblico. Dopo essersi goduta le vacanze di Natale, lasciando Simona Branchetti al comando di Pomeriggio Cinque News, l’inarrestabile vamp è pronta a tornare nel suo studio e d’iniziare la nuova avventura con La pupa e il secchione. Ormai è ufficiale, com’era stato anticipato settimane fa,esordirà alla conduzione de La pupa e il secchione 2022. La messa in onda dell’attesissimo e acclamato show è prevista per la prossima primavera. Sarà trasmesso, forse in diretta, su Italia 1. Chi farà parte del cast? Un vipamato, ahimé, ha declinato l’offerta. O almeno questo ...

