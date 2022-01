Commisso | ' Vlahovic sia riconoscente Il caso Gattuso un tentativo di approfittarsi E su Agnelli'

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Financial Times gli ha dedicato un lungo ritratto e con il quotidiano britannico Roccoha parlato a ruota libera in un'intervista concessa a novembre scorso ma che è stata pubblicata ...

Dato cheritiene chevalga fino a 75 milioni di euro di mercato, una cifra vicina a quanto guadagna la Fiorentina in ricavi ogni anno, non ha voglia di lasciare che gli intermediari ...SU- 'Dusanè cresciuto qui e dovrebbe essere riconoscente, qualunque cosa accada, al club che lo ha portato dove è'. SU GATTUSO -sull'allenatore dice che aveva chiesto al ...Lungo ritratto sul Financial Times Magazine di Rocco Commisso, tycoon proprietario della Fiorentina. "Sono un animale diverso". L'esordio del viaggio introspettivo del proprietario viola parte da qui, ...Il Financial Times propone un ritratto di Rocco Commisso proprietario e presidente della Fiorentina, a seguito di un lungo incontro avvenuto a novembre, prima della gara interna contro ...