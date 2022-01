Cacciari: "Draghi? Sul Covid dice falsità, ma deve restare al Governo" (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Sul Covid dice bugie, ma Draghi deve restare alla guida del Governo”. Così il quotidiano La Stampa titola un’intervista a Massimo Cacciari. Il filosofo, parlando dell’emergenza Covid, prosegue sottolineando che “non è vero che il problema nasce dai non vaccinati. Il virus circola anche attraverso i vaccinati. Perché negarlo? Perché dire cose non vere?”. “So bene che il vaccino riduce la circolazione, ma non la annulla. Dire il contrario è una falsità. E soprattutto ci vogliono spiegare in quale momento torneremo alla normalità visto che anche con il 90 per cento di vaccinati dobbiamo considerarci in emergenza? Così rimarremo in emergenza fino a quando ci sarà anche un solo positivo? Bella prospettiva”. Secondo il filosofo, “si ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Sulbugie, maalla guida del”. Così il quotidiano La Stampa titola un’intervista a Massimo. Il filosofo, parlando dell’emergenza, prosegue sottolineando che “non è vero che il problema nasce dai non vaccinati. Il virus circola anche attraverso i vaccinati. Perché negarlo? Perché dire cose non vere?”. “So bene che il vaccino riduce la circolazione, ma non la annulla. Dire il contrario è una. E soprattutto ci vogliono spiegare in quale momento torneremo alla normalità visto che anche con il 90 per cento di vaccinati dobbiamo considerarci in emergenza? Così rimarremo in emergenza fino a quando ci sarà anche un solo positivo? Bella prospettiva”. Secondo il filosofo, “si ...

