Aldo Montano e l’amicizia con Manuel Bortuzzo e Gianmaria | poi lancia una frecciatina ad Alex

(Di giovedì 13 gennaio 2022)parla della sua amicizia e dei suoi preferiti nella casa del Grande Fratello Vip. PoiunaadBelliha lasciato il gioco del Grande Fratello prima di Natale per tornare dalla sua famiglia. Dentro la casa ha lasciato due amici:Antinolfi, con i quali intende continuare il rapporto fuori dalla casa di Cinecittà. Intervistato da un giornalista di Chi, lo sportivo hato anche unaadBelli, che definisce “troppo pittoresco”: “Direi che per come stavano andando le cose con lui lo scontro era inevitabile. Con lui è tutto troppo pittoresco. Le sue reazioni sono sempre troppo ...

... Manuel Bortuzzo ha individuato alcuni punti fermi, persone in grado di donargli il giusto supporto ma anche di spronarlo, uno tra tutti. Oltre allo sportivo, anche Manila Nazzaro e ..., che ha lasciato il reality show, ha detto che secondo lui i due sarebbero più innamorati che mai: ' Con lei in queste settimane vedo una gran complicità. Lo so, ha stupito tutti. Ma ...In un'intervista rilasciata a Chi, Aldo Montano stronca l'amicizia nata (e conclusa) al GF Vip con Alex Belli. Le sue dichiarazioni ...Il noto schermitore olimpico Aldo Montano scrive un dolce messaggio per il suo amico Gianmaria Antinolfi triste nella casa del Grande Fratello Vip ...