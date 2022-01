Tennis: caso Djokovic, decisione sullo status del visto non è prevista fino a giovedì (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sydney, 12 gen. (Adnkronos) - Una decisione sullo status del visto della star del Tennis mondiale Novak Djokovic non è prevista fino a giovedì, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa australiana Aap. La partecipazione di Djokovic agli Australian Open della prossima settimana non è chiara perché il ministro dell'Immigrazione australiano Alex Hawke potrebbe usare il suo potere esecutivo per annullare il visto del campione serbo. Lunedì un tribunale di Melbourne aveva annullato una cancellazione originale del visto di Djokovic la scorsa settimana in connessione con le rigide regole di ingresso dell'Australia relative al coronavirus. Djokovic non è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sydney, 12 gen. (Adnkronos) - Unadeldella star delmondiale Novaknon è, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa australiana Aap. La partecipazione diagli Australian Open della prossima settimana non è chiara perché il ministro dell'Immigrazione australiano Alex Hawke potrebbe usare il suo potere esecutivo per annullare ildel campione serbo. Lunedì un tribunale di Melbourne aveva annullato una cancellazione originale deldila scorsa settimana in connessione con le rigide regole di ingresso dell'Australia relative al coronavirus.non è ...

