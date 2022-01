Tarallo unico erede di Losito | la perizia | “Il testamento non lo ha scritto lui”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Albertosarebbe stato nominatodeldi Teodosio, lo sceneggiatore dell’Ares Film che si è tolto la vita nel 2019. Secondo quanto riportato da AdnKronos, però, sarebbe notizia di poche ore fa che la Guardia di Finanzia avrebbe sequestrato proprio ad Albertobeni per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro. Beni cheavrebbe ereditato dae che ora sarebbero sono sotto indagine. La Procura di Roma starebbe infatti indagando Alberto per “falsità inolografo e falsità in scrittura privata”. Su AdnKronos si legge anche che tutto questo lo avrebbe fatto “Per procurarsi un ingiusto profitto patrimoniale, arrecando un danno agli eredi legittimi, avrebbe ...

Advertising

ASR_Goalmania : RT @ASR_Goalmania: La Roma regala 1,5 goal al Milan ok,ma per il resto la partita la fa l’arbitro! Decisioni scandalose a senso unico! No… - ASR_Goalmania : La Roma regala 1,5 goal al Milan ok,ma per il resto la partita la fa l’arbitro! Decisioni scandalose a senso unico!… -

Ultime Notizie dalla rete : Tarallo unico

Biccy

...negli anni '60 arrivò la svolta con la differenziazione che era produzione e vendita deln'...in ugual misura nella torta (copertura non a strisce di pasta frolla come nella crostata ma in...... dalla Sicilia al 46° parallelo di Riva del Garda', racconta Alessandro Camici, gestore dell'... dal delicato sentore di brace) su un crumbe di. Gli aromatici Olio al limone e Olio al ...Sequestro da 5 milioni al compagno dello sceneggiatore suicida. Il produttore inchiodato da una perizia: "La calligrafia è la sua" ...E' quanto scrive il gip Maria Paola Tomaselli nel decreto di sequestro preventivo di beni per quasi 5 milioni di euro nei confronti del produttore televisivo Alberto Tarallo, indagato dalla Procura di ...