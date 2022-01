Super Green pass obbligatorio anche per baristi e ristoratori: verso regole uguali sui vaccini per titolari e dipendenti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) anche i gestori e titolari di bar e ristoranti dovranno essere in possesso del Super Green pass. È quanto previsto da un emendamento al decreto Covid approvato in Commissione Bilancio al Senato e che nel pomeriggio di oggi 12 gennaio verrà discusso in Aula. L’emendamento, come spiegato dal promotore del provvedimento, il senatore dem Dario Stefàno, mira a Superare l’impasse che si era creato sull’obbligo di certificazione verde rafforzata sul posto di lavoro. Finora solo i dipendenti dei servizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e bevande avevano l’obbligo di essere in possesso della certificazione, così come i clienti di bar e ristoranti (sia all’aperto sia al chiuso). Ma i titolari e gestori di queste attività, che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 gennaio 2022)i gestori edi bar e ristoranti dovranno essere in possesso del. È quanto previsto da un emendamento al decreto Covid approvato in Commissione Bilancio al Senato e che nel pomeriggio di oggi 12 gennaio verrà discusso in Aula. L’emendamento, come spiegato dal promotore del provvedimento, il senatore dem Dario Stefàno, mira aare l’ime che si era creato sull’obbligo di certificazione verde rafforzata sul posto di lavoro. Finora solo idei servizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e bevande avevano l’obbligo di essere in possesso della certificazione, così come i clienti di bar e ristoranti (sia all’aperto sia al chiuso). Ma ie gestori di queste attività, che ...

Agenzia_Ansa : Alberghi e ristoranti vuoti nel primo giorno di super green pass. Lo denuncia in una nota Tni Italia che stima per… - AndreaVenanzoni : Perché potenziare il servizio pubblico di trasporto quando puoi lavarti la coscienza fingendo che in un simile carn… - MarcoBellinazzo : L’impennata dei contagi da 36mila a 200mila in Italia si è registrata tra il 22 dicembre e il 6 gennaio con la Seri… - DanielsunIt : RT @martinacarletti: #RT @riconquistareIT: Green Pass, Super Green Pass, Mega Green Pass. Per questo governo di paranoici, inetti e collusi… - AltraLely : RT @riconquistareIT: Green Pass, Super Green Pass, Mega Green Pass. Per questo governo di paranoici, inetti e collusi ogni fallimento porta… -