Soleil Sorge: altro che preferita di Signorini! Lo 'sgarbo' del conduttore all'italo-americana (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Soleil Sorge ha suscitato molte polemiche in questa edizione del Grande Fratello Vip. L'influencer è sicuramente un personaggio chiave in questa edizione ma quando tutto il web la definiva come la 'preferita' del conduttore forse si sbagliava. Ecco arrivare uno 'sgarbo' da parte di Alfonso Signorini. Di cosa si tratta? Soleil Sorge e Alfonso Signorini-AltranotiziaSoleil Sorge ha sicuramente attirato a sé la simpatia di molti telespettatori e da quando è iniziato il Grande Fratello Vip ha avuto la leadership assoluta ed è stata praticamente padrona delle dinamiche del reality. Da un po' di tempo però sembra che qualcosa stia cambiando. Cosa sta accadendo?

