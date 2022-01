Sanremo 2022 | Jovanotti non ci sarà | ecco cosa ha detto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Arriverà un momento in cuitornerà sul palco dell’Ariston? Probabilmente sì (lo fanno tutti, prima o poi), ma non in questa edizione. “Devo fare l’autore di Morandi, non c’ho la testa”, haLorenzo Cherubini durante un’intervista a Radio Subasio. Niente condivisione della scena con l’amico Amadeus che ha debuttato “nel mio programma, ‘Uno, due, tre, sull’allora Fininvest”, haJova. “Sarò a casa – ha poi aggiunto – Magari mi prendo un alberghetto a 30 km da lì e ci vediamo con Morandi come clandestini all’alba”. Sul brano che Morandi portà in gara non ha dubbi: “Mi piace un sacco. Lavorare con Gianni è un gioco continuo e non c’è niente di più serio del gioco“. Insomma,e Morandi, una gran bella coppia. Spiace non vederli insieme all’Ariston, in look Cerioni, ma ...