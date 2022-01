Roma, giunta Gualtieri assumerà 110 persone. Lega: “Quasi tutti dal Pd”. E 3 sono indagati. La replica: “In linea con le altre amministrazioni” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e la sua giunta assumeranno 110 collaboratori per un costo totale stimato in poco più di 6,5 milioni di euro l’anno. Sul punto le opposizioni sono determinate a dar battaglia, tanto che il caso oggi è finito al centro di una seduta della commissione capitolina sulla Trasparenza. Secondo il consigliere della Lega, Fabrizio Santori, la nuova amministrazione ha dato seguito ad assunzioni “discutibili” e “soprattutto troppe, andavano contenute”. Tra l’altro, “la stragrande maggioranza proviene dal Pd“, polemizza il consigliere di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo. Tuttavia per i dem “gli assessori hanno fatto scelte individuali in base ai curriculum e al rapporto di fiducia con le persone”, replica la capogruppo Valeria Baglio. Ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il sindaco di, Roberto, e la suaassumeranno 110 collaboratori per un costo totale stimato in poco più di 6,5 milioni di euro l’anno. Sul punto le opposizionideterminate a dar battaglia, tanto che il caso oggi è finito al centro di una seduta della commissione capitolina sulla Trasparenza. Secondo il consigliere della, Fabrizio Santori, la nuova amministrazione ha dato seguito ad assunzioni “discutibili” e “soprattutto troppe, andavano contenute”. Tra l’altro, “la stragrande maggioranza proviene dal Pd“, polemizza il consigliere di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo. Tuttavia per i dem “gli assessori hanno fatto scelte individuali in base ai curriculum e al rapporto di fiducia con le”,la capogruppo Valeria Baglio. Ex ...

