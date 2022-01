Quirinale, Letta a La7: “Berlusconi ha telefonato anche a parlamentari del Pd. Su sua candidatura nessun negoziato col centrodestra” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “La candidatura di Berlusconi è lì ed è molto seria. Io ho notizie di parlamentari, anche iscritti al nostro gruppo, che hanno ricevuto una telefonata di Berlusconi in questi giorni”. Lo rivela a “Dimartedì” (La7) il segretario del Pd, Enrico Letta, che ribadisce il suo no al nome di Silvio Berlusconi, proposto dal centrodestra per il Quirinale, e aggiunge: “Quello che è certo è che non decolla il negoziato col centrodestra finché c’è il suo nome sul tavolo e soprattutto finché Salvini e Meloni rimangono fermi a 15 anni fa. In tutta questa legislatura Salvini e Meloni hanno fatto come se Berlusconi non ci fosse. Improvvisamente finisce la legislatura e tornano sotto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Ladiè lì ed è molto seria. Io ho notizie diiscritti al nostro gruppo, che hanno ricevuto una telefonata diin questi giorni”. Lo rivela a “Dimartedì” (La7) il segretario del Pd, Enrico, che ribadisce il suo no al nome di Silvio, proposto dalper il, e aggiunge: “Quello che è certo è che non decolla ilcolfinché c’è il suo nome sul tavolo e soprattutto finché Salvini e Meloni rimangono fermi a 15 anni fa. In tutta questa legislatura Salvini e Meloni hanno fatto come senon ci fosse. Improvvisamente finisce la legislatura e tornano sotto ...

