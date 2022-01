Penelope Cruz ha un sogno: Vorrei girare un musical con mio marito Javier Bardem (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’ultimo film che hanno girato insieme è Tutti lo sanno, del regista iraniano Asghar Farhadi, appena trasmesso in tv. Adesso Penelope Cruz (47 anni) ha confessato di avere un sogno. Tornare a girare un film con suo marito Javier Bardem (52). Ma, stavolta, un musical… SFOGLIA LA GALLERY CON LE FOTO PIU’ BELLE DELLA COPPIA Cruz/Bardem Cerimonia di premiazione del Festival di Venezia 2021: Penelope Cruz toglie la mascherina e bacia il marito Javier Bardem prima di ritirare la Coppa Volpi di miglior attrice per Madres paralelas di Pedro Almodovar. Foto Getty Penelope Cruz e Javier ... Leggi su amica (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’ultimo film che hanno girato insieme è Tutti lo sanno, del regista iraniano Asghar Farhadi, appena trasmesso in tv. Adesso(47 anni) ha confessato di avere un. Tornare aun film con suo(52). Ma, stavolta, un… SFOGLIA LA GALLERY CON LE FOTO PIU’ BELLE DELLA COPPIACerimonia di premiazione del Festival di Venezia 2021:toglie la mascherina e bacia ilprima di ritirare la Coppa Volpi di miglior attrice per Madres paralelas di Pedro Almodovar. Foto Getty...

