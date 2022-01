Pattinaggio artistico | Europei Tallinn 2022 | Ghilardi e Ambrosini quarti dopo lo short program

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Buonissimo quarto posto di Rebeccae Filipponellodelle coppie aglidiin corso a, in Estonia. La coppia azzurra, composta dalla 22enne bergamasca e il 28enne di Asiago, ha davvero convinto sulle note di “Mambo italiano”, mostrando evidenti miglioramenti rispetto alle precedenti uscite internazionali. Il punteggio finale è di 62.76 punti, con 33.62 per la parte tecnica e 30.14 per i components, a meno di due punti dal loro personale. Sarà comunque difficile mantenere la posizione nelma libero, con almeno quattro o cinque coppie che seguono ad una manciata di punti. Decima posizione invece per gli altri azzurri, Sara Conti e Niccolò Macii, che hanno chiuso ...

Advertising

sportface2016 : #Pattinaggio #Europei Quarto posto per la coppia azzurra #Ghilardi - #Ambrosini dopo lo short program a Tallinn - RenataSindaco : RT @fisritalia: Dopo le feste riprende l’attività federale del #pattinaggio artistico. I migliori atleti delle Coppie Artistico e Coppie Da… - zazoomblog : Pattinaggio artistico: Daniel Grassl quinto dopo lo short agli Europei 2022. L’altoatesino in scia dei russi -… - sportface2016 : #Pattinaggio artistico, Europei #Tallinn: #Grassl quinto dopo lo short program - fisritalia : Dopo le feste riprende l’attività federale del #pattinaggio artistico. I migliori atleti delle Coppie Artistico e C… -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico

I nostri portacolori sono ottimi quarti con 62.76 punti (33.62 per la parte tecnica, 30.14 per i components), a meno di due punti dal personal best siglato due mesi fa agli Internazionali di Francia (...Gli Europei di Tallinn cominciano nel segno della Russia, con due gare dagli altissimi contenuti tecnici. Anche nel corto delle coppie di, come già in quello maschile che ha aperto la rassegna estone, è tripletta. E all'appello mancano ancora le donne (giovedì la prima parte di gara), dominatrici nel Vecchio Continente come ...Gli Europei 2022 di pattinaggio artistico, in corso di svolgimento sul ghiaccio della Tondiraba Ice Hall di Tallinn (capitale dell'Estonia), sono entrati nel vivo con la disputa dello short program pe ...Nel segmento maschile che ha aperto la rassegna, il miglior azzurro sceso sul ghiaccio è anche il più atteso della vigilia, vale a dire Daniel Grassl. Il 19enne meranese delle Fiamme Oro viaggia al mo ...