Omicron | Fauci | «Troverà tutti» | ma ci sarà differenza tra vaccinati e non

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) «, con il suo straordinario e senza precedenti grado di efficienza di trasmissibilità, alla finequasi». Sono le parole riportate dalla Cnn con cui il noto immunologo americano Anthonyha fatto la sua previsione su quello cheil ruolo della nuova variante del Covid nella pandemia. Una dichiarazione, quella di uno dei maggiori esperti di malattie infettive del mondo, che è stata accompagnata dalla rassicurazione rispetto al fatto che per isi avrà una decisiva protezione da complicazioni legate allo sviluppo della malattia Variante: rischio infezione c'è, ma con con protezione, dunque, è destinata a raggiungere un larga fetta della popolazione. Aver ricevuto una ...

Agenzia_Ansa : 'Omicron, con il suo grado di trasmissibilità senza precedenti, alla fine troverà tutti'. Lo ha detto l'immunologo… - Agenzia_Ansa : Covid: Fauci, alla fine la variante Omicron troverà tutti - #ANSA - HuffPostItalia : Fauci : 'La variante Omicron troverà tutti. I no vax pagheranno il prezzo più alto' - Viola_mg : RT @ElGusty99523701: RAINEWS24: 'Omicron alla fine prenderà tutti, anche i vaccinati' (Fauci) ?????????? - stefaniaespos19 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Fauci: 'Alla fine la variante Omicron troverà quasi tutti' #omicron -

Ultime Notizie dalla rete : Omicron Fauci

IL GIORNO

... il punto sulle varianti: quali sono e cosa sappiamo Prima o poi tutti, ha spiegatoin sostanza, finiranno per contagiarsi con la variante, ma la possibilità è che ci si debba ..., con il suo grado di trasmissibilità senza precedenti, alla fine troverà tutti. I vaccinati ... Lo afferma Anthony, il superesperto americano in malattie infettive e consigliere di Joe ...La zona montana si svuota. Nei piccoli paesi, quello che si sta vivendo in questi giorni, è un lockdown di fatto: strade semivuote, negozi chiusi, uffici pubblici dimezzati. La variante omicron che si ...Bill Gates ha risposto ad alcune domande su Twitter: ha parlato dell'origine della pandemia COVID-19, di cosa c'è dopo Omicron e molto altro.