No, non è vero che la Santanché ha messo un filtro pure a Draghi in televisione (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dal giorno della conferenza stampa di Mario Draghi, sta circolando una immagine di Daniela Santanché sui social network. Nella foto, si vede lei in primo piano e – alle sue spalle – il televisore sintonizzato sulla conferenza stampa del presidente del Consiglio, quella in cui ha spiegato gli ultimi provvedimenti per il contenimento della pandemia e in cui non si è lasciato sfuggire nemmeno una indiscrezione sull’elezione del prossimo presidente della Repubblica. Nella foto che sta circolando sui social network (soprattutto su Twitter), il presidente del Consiglio Mario Draghi sembra essere coinvolto nell’utilizzo di un filtro di Instagram che elimina le rughe e mostra la pelle più liscia e curata. In tanti pensano che questa foto sia originale e che sia stata la stessa Daniela Santanché a pubblicarla ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dal giorno della conferenza stampa di Mario, sta circolando una immagine di Danielasui social network. Nella foto, si vede lei in primo piano e – alle sue spalle – il televisore sintonizzato sulla conferenza stampa del presidente del Consiglio, quella in cui ha spiegato gli ultimi provvedimenti per il contenimento della pandemia e in cui non si è lasciato sfuggire nemmeno una indiscrezione sull’elezione del prossimo presidente della Repubblica. Nella foto che sta circolando sui social network (soprattutto su Twitter), il presidente del Consiglio Mariosembra essere coinvolto nell’utilizzo di undi Instagram che elimina le rughe e mostra la pelle più liscia e curata. In tanti pensano che questa foto sia originale e che sia stata la stessa Danielaa pubblicarla ...

