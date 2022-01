Napoli, Osimhen freme: possibile panchina già a Bologna (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Osimhen freme per tornare in campo e potrebbe già essere in panchina in Bologna-Napoli La visita di controllo fatta ieri ha dato esito positivo sulle condizioni di Victor Osimhen dopo l’operazione al viso di ormai due mesi fa. L’attaccante nigeriano sta bene, c’è meno gonfiore in volto e il calciatore freme per tornare in campo. Fosse per lui tornerebbe già giovedì contro la Fiorentina in Coppa Italia, ma il Napoli deve andarci con cautela. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i tifosi azzurri potrebbero rivedere Osimhen in panchina già lunedì nel match nel Dall’Ara contro il Bologna. Il 23 gennaio potrebbe poi tornare in campo da titolare nel derby contro la Salernitana. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022)per tornare in campo e potrebbe già essere ininLa visita di controllo fatta ieri ha dato esito positivo sulle condizioni di Victordopo l’operazione al viso di ormai due mesi fa. L’attaccante nigeriano sta bene, c’è meno gonfiore in volto e il calciatoreper tornare in campo. Fosse per lui tornerebbe già giovedì contro la Fiorentina in Coppa Italia, ma ildeve andarci con cautela. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i tifosi azzurri potrebbero rivedereingià lunedì nel match nel Dall’Ara contro il. Il 23 gennaio potrebbe poi tornare in campo da titolare nel derby contro la Salernitana. ...

