Mobilità 2022, la Gilda attacca: “Contrari a qualsiasi ipotesi peggiorativa per il personale scolastico” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Gilda degli Insegnanti, dopo l'incontro avuto con il capo dipartimento Stefano Versari sulla Mobilità, è delusa per quanto emerso dalla riunione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ladegli Insegnanti, dopo l'incontro avuto con il capo dipartimento Stefano Versari sulla, è delusa per quanto emerso dalla riunione. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Mobilità 2022, la Gilda attacca: “Contrari a qualsiasi ipotesi peggiorativa per il personale scolastico” - Jeffry60779912 : RT @TgrRaiTrentino: La discussione sul bypass ferroviario in Consiglio comunale a #Trento. Tra le proposte, l'assessore alla mobilità Ezio… - bennygiardina : Nel 2022, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha reso al Consiglio dei Ministri un’inform… - TgrRaiTrentino : La discussione sul bypass ferroviario in Consiglio comunale a #Trento. Tra le proposte, l'assessore alla mobilità E… - KinetonTech : Nella primavera 2022 Sony, colosso giapponese dell’elettronica, sbarcherà nell'automotive con la nuova controllata… -