Meteo, le previsioni in Campania di mercoledì 12 gennaio 2022 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, mercoledì 12 gennaio 2022. Avellino – Nuvolosità persistente in mattinata, poi la situazione del Meteo andrà sensibilmente migliorando. Escluse precipitazioni, il vento soffierà da Nord-Est con intensità di 40 km/h e raffiche fino a 49 km/h. Non sarà una giornata calda, anzi le temperature oscilleranno tra 1°C la minima e 5°C la massima. Benevento – Il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso in mattinata. Situazione in costante miglioramento e perturbazioni escluse sul Sannio. I venti saranno prevalentemente forti e soffieranno da Nord-Est con intensità di 40 km/h, portando possibili raffiche fino a 49 km/h. L'assenza di sole inciderà sulle temperature: minima di 3 °C e massima di 7 ...

