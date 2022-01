La lettera di Delia Duran ad Alex Belli prima di entrare nella Casa del GF Vip | “Devi riconquistarmi”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)è pronta perdel Grande Fratello Vip e al momento è in quarantena in hoteldi poter attraversare la nota porta rossa. Per ingannare l’attesa la modella ha pensato di scrivere unaal marito, in cui torna sugli ultimi difficili mesi e in cui spiega anche all’attore cosa si aspetta ora per poter tornare alla normalità.scrive adMentre i fan del reality sono in trepidante attesa di scoprire cosa succederà con l’ingressodi, la modella ha iniziato a scaldare la situazione scrivendo una lunga ...