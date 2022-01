Karina Cascella, oltre le gambe c’è di più: la scollatura è illegale, web in tilt – FOTO (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La bella opinionista ha deciso di far strabuzzare gli occhi dei numerosi follower con un abito che le sta davvero alla perfezione. Tutti gli appassionati di Uomini e Donne sanno… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La bella opinionista ha deciso di far strabuzzare gli occhi dei numerosi follower con un abito che le sta davvero alla perfezione. Tutti gli appassionati di Uomini e Donne sanno… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

telodogratis : Vaccino Covid ai bimbi: è scontro tra Karina Cascella e Selvaggia Lucarelli - zazoomblog : Selvaggia Lucarelli e Karina Cascella botta e risposta al veleno la Cascella: “Non fare …” - #Selvaggia… - ParliamoDiNews : Karina Cascella sul vaccino Covid: `Un esperimento, ci costringono`. Selvaggia Lucarelli risponde *… - gianlaudani : Io veramente a volte mi chiedo come mai non mettano opinionisti che creerebbero vere dinamiche come Karina Cascella… - christinemstrg : RT @BITCHYFit: Karina Cascella sul vaccino Covid: “Un esperimento, ci costringono”. Selvaggia Lucarelli risponde -