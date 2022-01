Isca, lo Stato non risponde: l'isola di Eduardo De Filippo ai privati per 10 milioni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ancora poche ore e gli imprenditori Giacomo Cinque e Riccardo Ruggiti potranno entrare in possesso dell?isola de l?Isca. Domani è l?ultimo giorno utile per far valere il... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ancora poche ore e gli imprenditori Giacomo Cinque e Riccardo Ruggiti potranno entrare in possesso dell?de l?. Domani è l?ultimo giorno utile per far valere il...

Ultime Notizie dalla rete : Isca Stato Isca, il Ministero non interviene. Giacomo Cinque e Riccardo Ruggiti di Positano finalmente proprietari senza problemi Dopo la sua morte l'Isca è passata al figlio Luca, e alla scomparsa di questi ai suoi eredi che, a ... E' stato comunicato ai vertici dell'Amp che l'ex ministero dell'Ambiente "non ha in assegnazione ...

Isca, lo Stato non risponde: l'isola di Eduardo De Filippo ai privati per 10 milioni Ancora poche ore e gli imprenditori Giacomo Cinque e Riccardo Ruggiti potranno entrare in possesso dell'isola de l'Isca. Domani è l'ultimo giorno utile per far valere il diritto di prelazione da parte dell'Area marina protetta di Punta Campanella, dopodiché sarà valido il contratto sottoscritto tra gli eredi De ...

