In arrivo la revoca e la riattivazione del Green Pass per positivi e guariti

"Sulla sospensione del Green Pass in caso di contagio e sulla sua riattivazione in caso di tampone negativo dopo una fase di positività, vi è una procedura in corso". Questo l'annuncio del ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al question time in Aula alla Camera. "Penso che dobbiamo lavorare perché i problemi che ci sono stati possano essere risolti nel più breve tempo possibile" ha aggiunto Speranza. I problemi a cui si riferisce il ministro della Salute sono quelli che hanno colpito centinaia di migliaia di italiani e non solo. All'inizio infatti, come sottolineato da Speranza, la "modalità europea prevedeva solo la sospensione del Green Pass in caso di falsificazione". Nel mese di dicembre, così, come riportato da diversi media nazionali, erano almeno 100mila le ...

