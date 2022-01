Ginnastica artistica | parte la corsa alle Olimpiadi 2024! I Mondiali 2022 qualificano a Parigi | l’Italia ci prova

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) La stagione della ginnnasticainizierà tra un mese esatto, visto che il prossimo 12 febbraio si disputerà la prima tappa della Serie A. Sarà Ancona a ospitare l’atto di apertura del massimo campionato italiano a squadre, occasione per rivedere in pedana tutte le stelle del Bel Paese e muovere i primi passi in questa nuova annata agonistica. Dopo un 2021 ricchissimo coned Europei, ci aspetta undavvero scoppiettante e assolutamente da non perdere. Gli Europei traslocheranno eccezionalmente dalla primavera all’estate (si gareggerà a Monaco ad agosto, nell’ambito dei multisportivi European Championships), mentre idiavrannno luogo a Liverpool (Gran Bretagna) dal 29 ottobre al 6 ...