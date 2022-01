Follia di Bonucci, spinge un dirigente dell’Inter dopo il gol di Sanchez [VIDEO] (Di giovedì 13 gennaio 2022) Momenti di grande tensione al termine della partita tra Inter e Juventus, finale della Supercoppa italiana. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-1 con il gol nel finale di Sanchez al secondo tempo supplementare. I bianconeri passano in vantaggio con un colpo di testa di McKennie, i padroni di casa trovano il pareggio con un calcio di rigore trasformato da Lautaro Martinez. Nel secondo tempo poche occasioni da gol. Si va ai tempi supplementari, anche in questo caso pochi sussulti. Fino al 120?, Follia di Alex Sandro che regala il pallone a Sanchez, il cileno non sbaglia. Subito dopo il gol Bonucci perde la testa, il difensore spinge con forza il dirigente dell’Inter Cristiano Mozzillo, prima dell’ingresso in campo. In basso il ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 gennaio 2022) Momenti di grande tensione al termine della partita tra Inter e Juventus, finale della Supercoppa italiana. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-1 con il gol nel finale dial secondo tempo supplementare. I bianconeri passano in vantaggio con un colpo di testa di McKennie, i padroni di casa trovano il pareggio con un calcio di rigore trasformato da Lautaro Martinez. Nel secondo tempo poche occasioni da gol. Si va ai tempi supplementari, anche in questo caso pochi sussulti. Fino al 120?,di Alex Sandro che regala il pallone a, il cileno non sbaglia. Subitoil golperde la testa, il difensorecon forza ilCristiano Mozzillo, prima dell’ingresso in campo. In basso il ...

