Flussi. Lavoratori extracomunitari, via libera a 69.700 ingressi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) A stabilire la nuova quota è il dpcm 21 dicembre 2021, che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio. Di conseguenza, le domande di nulla osta all'ingresso si possono presentare a ... Leggi su avvenire (Di mercoledì 12 gennaio 2022) A stabilire la nuova quota è il dpcm 21 dicembre 2021, che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio. Di conseguenza, le domande di nulla osta all'ingresso si possono presentare a ...

Advertising

CMezzanego : RT @Viminale: Disponibile l'applicativo per la precompilazione ?? dei moduli di domanda #decretoflussi 2021, per l'ingresso in Italia di lav… - Viminale : Disponibile l'applicativo per la precompilazione ?? dei moduli di domanda #decretoflussi 2021, per l'ingresso in Ita… - monikindaaaa : RT @JeanDanton3: Non sono abbastanza quelli che ci ci portano i taxi marini, ne abbiamo bisogno di altri. Flussi d’ingresso lavoratori ext… - JeanDanton3 : Non sono abbastanza quelli che ci ci portano i taxi marini, ne abbiamo bisogno di altri. Flussi d’ingresso lavorat… - GazzettadiSiena : Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 17 marzo -