F1, Hamilton non ha deciso se ritirarsi: aspetta esito inchiesta Fia sui fatti di Abu Dhabi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lewis Hamilton non ha ancora deciso se ritirarsi o andare avanti in Formula 1. La sua decisione, secondo quanto riporta la BBC, è appesa a un filo, vale a dire alla conclusione dell'inchiesta della Fia su quanto successo ad Abu Dhabi, quando la direzione di gara, con le proprie scelte, portò Max Verstappen a ribaltare l'esito della gara e del Mondiale. Lo ha rivelato la BBC, che spiega come si potrebbero dunque dover attendere ancora alcune settimane prima che il sette volte campione britannico comunichi la sua decisione alla Mercedes – che avrebbe poco tempo in caso di addio per rimpiazzarlo e alla comunità intera del Circus. SportFace.

