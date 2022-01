Diego Tavani assente a UeD | che fine ha fatto l’ex di Ida Platano

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Diego Tavani

Gossip e TV

ha abbandonato il programma o è stato mandato via? Il pubblico si chiede che fine abbia fatto il cavaliere romano e in realtà la verità è un'altra L'articolo Uomini e Donne,è stato cacciato? Che fine ha fatto l'ex di Ida proviene da Gossip e Tv . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...Dopo la delusione ricevuta da, la dama racconterà come ha trascorso le feste, sottolineando di non riuscire ancora ad aprirsi con un nuovo cavaliere. Ida Platano racconterà di essere ...Tavani ha abbandonato il programma o è stato mandato via? Il pubblico si chiede che fine abbia fatto il cavaliere romano e in realtà la verità è un'altra ...Uomini e Donne anticipazioni, Ida Platano rivela alcuni suoi problemi: stupore in studio. Nella puntata odierna ne vedremo delle belle ...