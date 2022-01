Crepet: “La scuola deve restare aperta. Il disagio psicologico diffuso fra i ragazzi è dovuto in gran parte alla Dad” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Anche Paolo Crepet commenta la situazione attuale della scuola e le parole di Mario Draghi sul rientro in classe in presenza: “la prima cosa da fare è capire la causa di questo diffuso disagio psicologico negli adolescenti. E la risposta è la dad o perlomeno in gran parte. Delle parole di Draghi in conferenza stampa salvo solo una cosa: bisogna tenere aperte le scuole. Questo deve essere un mantra”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Anche Paolocommenta la situazione attuale dellae le parole di Mario Draghi sul rientro in classe in presenza: “la prima cosa da fare è capire la causa di questonegli adolescenti. E la risposta è la dad o perlomeno in. Delle parole di Draghi in conferenza stampa salvo solo una cosa: bisogna tenere aperte le scuole. Questoessere un mantra”. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Crepet: “La scuola deve restare aperta. Il disagio psicologico diffuso fra i ragazzi è dovuto in gran parte alla Da… - SalentoInLineaS : Paolo Crepet a Novoli per parlare di emergenza sanitaria e scuola - azpuita : New post (Pandemia ed emergenza a scuola, la lectio di Paolo Crepet per la Fòcara di Novoli) has been published on… - IlMarchese18 : devono essere apprese in quei periodi e non in altri. La DAD crea difficoltà di concentrazione, depressione, ansia,… -