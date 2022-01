Covid oggi Italia, “curva non si invertirà prima di febbraio” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Covid in Italia, “poche le speranze che prima di febbraio si inverta la curva”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri Italiani (Aaroi-Emac), che sottolinea anche “la grande preoccupazione per tutte attività extra Covid che vengono rallentate o bloccate”, spiega. “Siamo rassegnati alla nostra previsione che per tutto gennaio il trend di aumento dei dati pandemici non accennerà a diminuire apprezzabilmente. Speriamo che a partire dal mese prossimo la curva cominci ad appiattirsi”. “Abbiamo numerosi ospedali – riferisce – che stanno sensibilmente riducendo, di nuovo, l’erogazione di cure non Covid, compresi interventi chirurgici a causa del ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 gennaio 2022)in, “poche le speranze chedisi inverta la”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalierini (Aaroi-Emac), che sottolinea anche “la grande preoccupazione per tutte attività extrache vengono rallentate o bloccate”, spiega. “Siamo rassegnati alla nostra previsione che per tutto gennaio il trend di aumento dei dati pandemici non accennerà a diminuire apprezzabilmente. Speriamo che a partire dal mese prossimo lacominci ad appiattirsi”. “Abbiamo numerosi ospedali – riferisce – che stanno sensibilmente riducendo, di nuovo, l’erogazione di cure non, compresi interventi chirurgici a causa del ...

