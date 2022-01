Corea del Nord: testato con successo missile ipersonico (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Era presente anche il leader Kim Jong - Un al test di un missile ipersonico effettuato ieri dalla Corea del Nord. È il secondo di questo genere lanciato da Pyongyang in una settimana. Secondo quanto ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Era presente anche il leader Kim Jong - Un al test di uneffettuato ieri dalladel. È il secondo di questo genere lanciato da Pyongyang in una settimana. Secondo quanto ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Marco Travaglio attacca Mario Draghi: 'Chiedere ai giornalisti di non fare le domande è roba da Corea d… - fattoquotidiano : Travaglio a La7: “No di Draghi a domande su Quirinale? Roba da Corea del Nord. Avrebbe fatto meglio a non fare la c… - Agenzia_Ansa : La Corea del Nord ha testato un missile ipersonico. Si tratta del secondo test missilistico in una settimana. Al la… - raffaelebruno : Anche loro fornisco i dati saltuariamente! La Corea del Nord lancia un missile ipersonico (sotto gli occhi di Kim).… - norbyti06 : RT @stefaniaconti: Nulla ci può ormai più stupire, soprattutto se c'è di mezzo Bassetti. Ma voler copiare la Corea del Nord (unica nazione… -