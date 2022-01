Convocati Inter, le scelte di Inzaghi per la Supercoppa Italiana (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Convocati Inter, le scelte di Inzaghi per la gara con la Juventus. Sono in ventiquattro in lista: l’unico assente è il giovane Satriano Inter Juventus si giocherà stasera alle ore 21 e sono usciti i Convocati di Simone Inzaghi. Sono in ventiquattro in lista: l’unico assente è il giovane Satriano. Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu; Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni; Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 12 Sensi, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 77 Brozovic; Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez, 19 Correa; L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022), lediper la gara con la Juventus. Sono in ventiquattro in lista: l’unico assente è il giovane SatrianoJuventus si giocherà stasera alle ore 21 e sono usciti idi Simone. Sono in ventiquattro in lista: l’unico assente è il giovane Satriano. Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu; Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni; Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 12 Sensi, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 77 Brozovic; Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez, 19 Correa; L'articolo proviene da Calcio News 24.

