Ciclista investito da camion a Verona: morto 70 enne (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tragico incidente stradale questo pomeriggio a Verona . Un Ciclista veronese di 70 anni è morto nello scontro con un camion avvenuto in via Sasse nella zona di San Michele Extra. La vittima, residente ...

